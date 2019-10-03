Неделя моды в Париже: Valentino. Весна, 2020

Новая коллекция Пьерпаоло Пиччоли вдохновлена живописной техникой эпохи Возрождения – гризайлем.

Гризайль – художественная техника, получившая распространение в XVI веке и, по-мнению Пиччоли, призванная помочь человеку вникнуть в форму, прийти к сути жизни. Дизайнер признается, что картины в этой однотонной технике служили ему источниками вдохновения, когда он работал над новой коллекцией. Главная идея Пиччиоли заключается в том, что, как и гризайль, кутюр (а Valentino в первую очередь кутюрный дом!) – это нечто большее, чем просто изысканные платья, на создание которых уходит целая вечность и которые стоят целое состояние. Креативный директор марки говорит о наборе ценностей: уважении, красоте и непредубежденности. Вероятно, Пиччоли слишком усложняет концепцию коллекции, но его клиентки – и давние, и новые – останутся довольны, прекрасные вышивки, легкие драпировки, безупречные силуэты по-прежнему прилагаются!