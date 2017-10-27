Неделя моды в Париже: Valentino. Весна-лето, 2018

Стремясь создать нечто привычное и традиционное, Пьерпаоло Пиччиоли получил экстраординарный результат.

Оставшись во главе лома Valentino, Пиччоли уже успел представить несколько коллекций. Практически каждая из них в той или иной степени подвергалась критике, в частности, за то, что дизайнер меняет традиционный стиль дома, привнося в него слишком много личного. Новая коллекция Пьерпаоло вызвала всеобщий восторг, хотя в ней личное, кажется, окончательно перевесило общее.

Весенне-летние образы, созданные дизайнером, очень красивы, хотя и не вполне соответствуют традициям Valentino. При этом некоторые критики отмечают, что коллекция «слишком Valentino». За общей радостью от шоу и всеобщим восхищением этот спор уже не кажется столь важным. Главное – дизайнер продолжает работать с женственностью, понятием красоты, итальянской культурой и другими кодами, расшифровку которых мы привычно от него ожидаем.

На этот раз Пьерпаоло утончен, очень элегантен и немного футуристичен. При этом Пиччоли остается одним из самых актуальных и передовых дизайнеров современной моды. Одна из лучших коллекций парижской Недели моды!