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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Vera Wang. Осень, 2017

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  • 14 Марта 201710:48
Сюжеты: Vera Wang, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Вера Вонг отдала дань уважения Парижу, где она была названа кавалером Национального ордена Почетного легиона.

Показа Вонг как такового в Париже не случилось: после церемонии награждения дизайне представила видео о новой коллекции, вдохновленной французской столицей. Кроме того, в сети опубликован лукбук осенне-зимней коллекции, главную роль в котором сыграла прекрасная Мариякарла Босконо.

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  • Vera Wang. Осень, 2017

 По словам дизайнера, главными источниками ее вдохновения стали фигуры императора Наполеона и его жены Жозефины. В коллекции Вонг использовала исторические ассоциации, символику балета, фигурного катания и актуальные тенденции. Получилось очень стильно и утонченно. Особенного внимания в представленных образах заслуживает богатая отделка: вышивка, инкрустации, меховые детали и элементы, заимствованные из военной формы.

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