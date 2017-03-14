Неделя моды в Париже: Vera Wang. Осень, 2017

Вера Вонг отдала дань уважения Парижу, где она была названа кавалером Национального ордена Почетного легиона.

Показа Вонг как такового в Париже не случилось: после церемонии награждения дизайне представила видео о новой коллекции, вдохновленной французской столицей. Кроме того, в сети опубликован лукбук осенне-зимней коллекции, главную роль в котором сыграла прекрасная Мариякарла Босконо.

1 / 19 Vera Wang. Осень, 2017





































По словам дизайнера, главными источниками ее вдохновения стали фигуры императора Наполеона и его жены Жозефины. В коллекции Вонг использовала исторические ассоциации, символику балета, фигурного катания и актуальные тенденции. Получилось очень стильно и утонченно. Особенного внимания в представленных образах заслуживает богатая отделка: вышивка, инкрустации, меховые детали и элементы, заимствованные из военной формы.