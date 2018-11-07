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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Vera Wang. Весна, 2019

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  • 07 Ноября 201811:47
Сюжеты: Vera Wang, Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

Рассказывая о весенне-летней коллекции, Вера Вонг сказала, что вдохновлялась образом Короля-Солнца Людовика XIV де Бурбона.

Если в прошлом сезоне Вера Вонг рассказала в своей коллекции оригинальное видение династии Тюдоров, то на этот раз дизайнер пригласила всех в Версаль. Отказавшись от формата привычного дефиле, Вонг показала в своем парижском шоуруме образы, вдохновленные Королем-Солнцем. Именно у него и его придворной свиты дизайнер подсмотрела эти пышные декоративные формы и изящные детали. От смешения различных выразительных средств новая коллекция очень выделается на общем фоне. Модели получились драматичными и порой экстремально театральными, но только не для поклонниц американского модельера. Чтобы не погрузиться в излишнюю декоративность и эпатаж, Вера использовала в основном черно-белую гамму, хотя материалы выбрала самые превосходные: от изящных кружев до богатой парчи.

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