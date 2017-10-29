Неделя моды в Париже: Vera Wang. Весна-лето, 2018

Образы из лукбука новой коллекции Веры Вонг говорит сам за себя: дизайнер вдохновлялась экранизацией романа-антиутопии Маргарет Этвуд «Рассказ служанки».

В то время как многие ее коллеги продолжают оптимистичные коллекции этому печальному миру, Вера Вонг пребывает в печали. Если не брать во внимание свадебных коллекций дизайнера, можно сказать, что оптимизм вообще несвойственен ее творчеству. В новый сезон Вонг входит все с стой же меланхолией, на этот раз вдохновленной нашумевшей экранизацией романа-антиутопии Маргарет Этвуд «Рассказ служанки».

Первое, на что обращаешь внимание при взгляде на кадры лукбука, – головные уборы в монашеском духе. Нечто похожее мы видели и в сериале, правда, там образы героинь не были столь меланхоличными. Вера Вонг создает закрытые темный мир, в котором современная женщина может спрятать свое сокровенное. Получается у дизайнера очень красиво и даже – благодаря шелку, фактурным материалам, кружеву, бисеру и корсетам – гламурно. Очень острая и красивая коллекция.