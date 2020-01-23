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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Vetements. Осень, 2020

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  • 23 Января 202022:28
Сюжеты: Vetements, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2020-21

Как оказалось, расставшись с Демной Гвасалией, основанная им же марка прекрасно себя чувствует. Правда, без перекосов в совсем уж откровенное хулиганство.

Если годы восхождения марки Vetements на модный Олимп отмечены смелыми и порой откровенно неуспешными вещами, которые никто не покупал, то в этот раз гости парижского показа увидели отмытую от лишнего и заметно более роскошную коллекцию. Команда дизайнеров проделала работу, однозначно заслуживающую похвалы. При этом мы видим более разумный подход к моделированию одежды и долгожданный отказ от очевидного брендинга.

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