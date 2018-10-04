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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Vetements. Весна, 2019

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  • 04 Октября 201812:31
Сюжеты: Vetements, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Новая коллекция Демны Гвасалии посвящена его любимым 1990-м годам и болезненным воспоминаниям о Гражданской войне в Грузии.

Новая коллекция Демны Гвасалия может послужить яркой иллюстрацией того, как человек, склонный к творчеству, может справляться со своими психологическими проблемами. Анализируя себя, дизайнер достает из глубины души болезненные воспоминания о Гражданской войне в родной Грузии и превращает их в яркие образы. Демна щедро пользуется государственной символикой своей страны и украшает ею одежду. Однако нужно отдать должное ироническому началу модельера: Гвасалия использует гербы и флаги других государств, говоря о своем космополитизме.

Что касается модельного ряда, то здесь наибольшее влияние на дизайнера оказала вторая половина 1990-х годов с их преувеличенными объемами и желанием непременно выделиться. Это обычная повседневная одежда, но измененными пропорциями и ярким декором. Девяностые же годы наполняют коллекцию духом бунтарства. Чего только стоит оскорбительное выражение на русском языке, адресованное репрессивным политическим режимам от лица молодежи всего мира!

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