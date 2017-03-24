Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2017

После своего изысканного шоу, Едзи Ямамото рассказал за кулисами: «Я чувствовал, что мне нужно измениться». Получилось очень эффектно.

1 / 44 Yohji Yamamoto. Осень, 2017























































































Жизнь живой легенды не всегда проста, ведь весь мир ожидает от вас слишком многого. Эту мысль озвучил Едзи Ямамото, сообщивший за кулисами последнего показа: «Я чувствовал, что мне нужно измениться. За последние более чем 40 лет я стал слишком известным. Люди, как правило, уважают меня без какой-либо на то причины. Мне не нравится быть легендой. Я хочу, чтобы люди удивлялись и вдохновлялись. Мне нужны были более реальные модели».

Следуя за своими чувствами дизайнер создал коллекцию, которую можно одновременно назвать и романтической, и авангардной. Ямамомто по-прежнему исследует возможности своего любимого черного цвета, не прибегая ни к каким другим оттенкам и при этом оставаясь оригинальным. Однако на этот раз Едзи оставил традиционную для его стиля многослойность на втором плане, отдав предпочтение оборкам, плиссировкам, драпировкам и гофрированным структурам. Это по-прежнему скульптурные образы, но линии дизайнера стали более мягкими.