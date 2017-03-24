Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2017

После своего изысканного шоу, Едзи Ямамото рассказал за кулисами: «Я чувствовал, что мне нужно измениться». Получилось очень эффектно.
Жизнь живой легенды не всегда проста, ведь весь мир ожидает от вас слишком многого. Эту мысль озвучил Едзи Ямамото, сообщивший за кулисами последнего показа: «Я чувствовал, что мне нужно измениться. За последние более чем 40 лет я стал слишком известным. Люди, как правило, уважают меня без какой-либо на то причины. Мне не нравится быть легендой. Я хочу, чтобы люди удивлялись и вдохновлялись. Мне нужны были более реальные модели».
Следуя за своими чувствами дизайнер создал коллекцию, которую можно одновременно назвать и романтической, и авангардной. Ямамомто по-прежнему исследует возможности своего любимого черного цвета, не прибегая ни к каким другим оттенкам и при этом оставаясь оригинальным. Однако на этот раз Едзи оставил традиционную для его стиля многослойность на втором плане, отдав предпочтение оборкам, плиссировкам, драпировкам и гофрированным структурам. Это по-прежнему скульптурные образы, но линии дизайнера стали более мягкими.
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