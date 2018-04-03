Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2018

В новой коллекции Едзи Ямамото отдает дань уважения Аззедину Алая и кубизму Пабло Пикассо.

1 / 32 Yohji Yamamoto. Осень, 2018































































Ушедший недавно из жизни Аззедин Алайя был мастером-скульптором от моды, который кропотливо создавал свои творения, стремясь к совершенству. Именно его влияние так отчетливо заметно в новой коллекции Едзи Ямамото, который отдает дань уважения великому кутюрье, добавляя его бесконечным вариациям скульптурных гипертрофированных своего видения структурализма. Едзи мастерки работает с формой, слоями и фактурами, но при этом его модели остаются элегантными, без намека на громоздкость или грубость. И даже второй источник вдохновения – кубизм Пабло Пикассо – не дает образам стать колючими и агрессивными, а лишь добавляет интеллекта и глубины. Плюс ко всему Ямамомто возвращает в свою великолепную коллекцию-медитацию тотальный черный!