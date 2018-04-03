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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2018

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  • 03 Апреля 201818:01
Сюжеты: Yohji Yamamoto, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

В новой коллекции Едзи Ямамото отдает дань уважения Аззедину Алая и кубизму Пабло Пикассо.

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  • Yohji Yamamoto. Осень, 2018

Ушедший недавно из жизни Аззедин Алайя был мастером-скульптором от моды, который кропотливо создавал свои творения, стремясь к совершенству. Именно его влияние так отчетливо заметно в новой коллекции Едзи Ямамото, который отдает дань уважения великому кутюрье, добавляя его бесконечным вариациям скульптурных гипертрофированных своего видения структурализма. Едзи мастерки работает с формой, слоями и фактурами, но при этом его модели остаются элегантными, без намека на громоздкость или грубость. И даже второй источник вдохновения – кубизм Пабло Пикассо – не дает образам стать колючими и агрессивными, а лишь добавляет интеллекта и глубины. Плюс ко всему Ямамомто возвращает в свою великолепную коллекцию-медитацию тотальный черный!

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