Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Весна, 2019

Едзи Ямамото продолжает свое лирическое высказывание, посвященное черному цвету, гармонии и свободе.

Хотя Едзи Ямамото, рассказывая о новой коллекции, говорит, что она посвящена антирасизму и проблемам глобального потепления, при первом же взгляде на нее мы видим, что дизайнер, в первую очередь, продолжает свою лирическую тему. После недолгого увлечения яркими красками, Ямамото вновь поет гимн черному цвету, лишь иногда допуская вспышки белого, красного и синего, которые от этого становятся только эффектней. Дизайнер все так же выступает в роли поэта от мира моды и использует многослойность и драпировки, чтобы создать соответствующее настроение в одежде. В весенне-летней коллекции стало заметно меньше сложных конструкций, что говорит о желании дать женщине большей свободы и грациозности. Большинство образов смотрится очень элегантно за счет того, что стиль Едзи стал менее авангардным.