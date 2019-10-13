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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Весна, 2020

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  • 13 Октября 201910:37
Сюжеты: Yohji Yamamoto, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Едзи Ямамото выпустил ультрашикарную коллекцию, которая и реалистичной, и поэтичной одновременно.

Для многих людей разговоры вокруг изменения климата стали сукой, однако Едзи Ямамото смог вывести эту тему на совершенно новый уровень. За кулисами своего нового показа дизайнер говорил о том, что во время процесса создания коллекции на уме у него было только бедствие, происходящее с планетой Земля. Можно ли в это поверить, когда видишь эти удивительной красоты образы – как всегда очень поэтичные, но и реалистичные на этот раз. Еще одна важная сторона коллекции – ее изысканность, выросшая из исследования разных культур и эклектичного шика. Как всегда у Ямамото, Восток и Запад соединились в новых нарядах.

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