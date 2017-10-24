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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Весна-лето, 2018

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  • 24 Октября 201709:48
Сюжеты: Yohji Yamamoto, Весна-лето 2018, Неделя моды в Париже

Едзи Ямамото представил на Неделе моды в Париже очень красивую коллекцию в своем традиционном стиле.

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Отказавшись от крайних экспериментов, дизайнер на этот раз работает в своем традиционном стиле. Ямамото деконструирует одежду, создает из ткани многослойные конструкции, использует свой любимый черный цвет… Образы из весенне-летней коллекции обязательно станут иллюстрациями к учебнику по методике дизайнера, если таковой когда-то будет написан. При всем этом, при таком смелом и авангардном подходе к созданию одежды, Едзи придумывает очень красивые и поэтичные модели, которые вполне гармонично впишутся в сегодняшнюю реальность. Очень чувственная коллекция.

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