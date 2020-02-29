Неделя моды в Шанхае все-таки состоится!

Организаторы проведут показы сезона осень-зима 2020/21 в онлайн-формате.

Организаторы шанхайской Недели, отмененной из-за вспышки эпидемии коронавируса, нашли выход из положения. Совместно с китайской сетью Tmall оргкомитет запустит онлайн-платформу, на которой с 24 по 30 марта пройдут показы марок. Кроме того, сервис позволит тут же покупать понравившиеся вещи. В середине месяца будет опубликовано расписание шоу, в данный момент идет прием заявок на участие. Сяоли Лв, вице-секретарь Недели моды в Шанхае, подчеркнула, что если такой формат окажется успешным, трансляции будут проводиться и в последующих сезонах.