Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Шанхае все-таки состоится!

  • 126
  • 0
  • 29 Февраля 202023:27

Организаторы проведут показы сезона осень-зима 2020/21 в онлайн-формате.

Организаторы шанхайской Недели, отмененной из-за вспышки эпидемии коронавируса, нашли выход из положения. Совместно с китайской сетью Tmall оргкомитет запустит онлайн-платформу, на которой с 24 по 30 марта пройдут показы марок. Кроме того, сервис позволит тут же покупать понравившиеся вещи. В середине месяца будет опубликовано расписание шоу, в данный момент идет прием заявок на участие. Сяоли Лв, вице-секретарь Недели моды в Шанхае, подчеркнула, что если такой формат окажется успешным, трансляции будут проводиться и в последующих сезонах.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru