Неделя моды в Сочи: День первый

14 октября в Сочи стартовала Неделя моды. Ее первый день оказался богатым на события и, конечно, шоу, на которых пять российских дизайнеров представили свои новые коллекции.

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Создавая одежду, Наталия Дараган черпает вдохновение в истории своей семьи, женщины которой известны своим искусством вышивки. Дизайнер тоже начинал с того, что украшала пальто и платья вышивкой, однако постепенно перешла к созданию собственной одежды. Показ Natalia Dragan проходил в первый же день Недели моды и с первой модели на подиуме дал понять, что коллекцию ждет успех. Платья, представленные дизайнером, не оставили гостей равнодушным, а в самой коллекции присутствовали как свадебные наряды, так менее торжественные. Палитру образов составили красный, бежевый и белый цвета с акцентами черного. В качестве декора дизайнер использовала перья и сверкающие детали.

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Девизом этого показа стала фраза «Мода доступная каждой». В представленной коллаборацией коллекции была показана повседневная одежда, а также двойные наряды для мам и дочек. Работая над образами, дизайнер использовал яркие и выразительные оттенки: фуксия, темно-синий, синий и нежно-розовый. Основу модельного ряда составили строгие костюмы, платья максимальной длины и выразительные кофты с воланами на рукавах.

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Московский дизайнер Мадина Смыр представила на Неделе моды в Сочи коллекцию легких и летящих нарядов, комфортных комбинезонов и облегающих платьев. Образы, созданные модельером, призваны подчеркнуть женственность и элегантность, но при этом без ущерба для безукоризненности внешнего вида. Смыр использовала ткани мягких и пастельных оттенков: от бежевого до дымчатого.

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Марка Vanity Voice, ориентирующаяся на сегмент «люкс», показала на сочинском подиуме коллекцию в своем традиционном стиле. Во время шоу были показаны длинные пальто-халаты с контрастными вставками, элементами из меха и украшениями из вышивки. Не обошлось без классики в виде клетки и нескольких образов с брюками. Цветовая гамма коллекции оказалась разнородной: от черно-белой графики до нежного салатового и глубокого темно-синего. В целом, модельный ряд смотрелся довольно эклектично и современно.

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В первый день сочинской Недели Игорь Чапурин представил свою весенне-летнюю коллекцию будущего года. При создании этих образов дизайнер использовал такнь с камуфляжным рисунком, однако остановил свой выбор не только на хаки-гамме, но и других оттенках: от розового до оранжевого. Что касается модельного ряда, то особенного внимания в коллекции заслуживают брюки и кардиганы из кожи с фактурными узорами. Свободные и летящие вечерние платья дизайнер украсил пайетками. Шоу Чапурина ожидаемо стало самым зрелищным показом первого дня.