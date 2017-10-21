Неделя моды в Сочи: День третий

Главными темами третьего дня Sochi Fashion Week стали весенняя романтика, современная женственность и городская эклектика. Гости Недели моды смогли посетить показы новых коллекций четырех дизайнеров.

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Марка Tretyakova представила очень красивую коллекцию женственных нарядов. Главной составляющей образов стала декоративная отделка: богатая вышивка ручной работы и отделка из камней. Представляя свою яркую коллекцию, глава бренда рассказала, что в первую очередь хотела создать вещи, которые невозможно скопировать. В качестве источников своего вдохновения дизайнер назвала природу, искусство и сильные чувства, которые делают человека великим.

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Создавая новую коллекцию, Оксана Гуменюк работала с бархатом и другими изысканными материалами. При этом дизайнер сделала ставку не только на красоту одежды, но и на ее функциональность. Так модельный ряд коллекции составили основном расслабленные костюмы, платья- и пальто-халаты, кардиганы и топы. Часто модельер обращается к пижамному стилю, намекая на то, что в будущем сезоне стоит позволить себе комфорт в повседневной жизни.

1 / 30 Revolt Wear



























































Молодая петербургская марка Revolt Wear сделала ставку на современный уличный стиль, одну из главных ролей в котором играет спорт. При этом дизайнеры попытались интегрировать городской шик из повседневной одежды в более формальную. На подиум вышли модели в комбинезонах, купальниках в сочетании с куртками-бомберами и прозрачными платьями. Элегантности динамичным образам придавали изящная обувь и аксессуары.

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Завершился третий день Недели моды в Сочи шоу бренда Leonid Grivko. Показ был особенно интересен тем, что дизайнер лишь первый год занимается созданием женской одежды, до этого марка работала с мужчинами. Это чувствовалось в лаконичном дизайне моделей и осторожном подходе к созданию образов. Брючные костюмы, простые платья, рубахи составили основу модельного ряда, не лишенного элегантности и даже сексуальности.