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Артем Кузелев

Неделя моды в Стокгольме меняется

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  • 02 Июля 201915:06

Шведский Совет моды решил отказаться от традиционного формата показов.

Организаторы Недели моды в Стокгольме сообщили, что мероприятие прекратит свое существование в привычном формате. По замыслу членов шведского Совета моды, Неделя превратится в «платформу о настоящем и будущем индустрии». Генеральный директор Совета Дженни Розен сообщила: «Решение отойти от обычной модели Недели моды далось нам трудно, но было очень обдуманным. Мы должны оставить прошлое позади и заняться разработкой платформы, которая станет отражением современного состояния индустрии моды и сосредоточится на создании инструментов для поддержки нашей отрасли и подготовки ее к будущему». На данный момент это все подробности, но в ближайшее время члены Совета обещают поделиться более развернутой информацией.

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