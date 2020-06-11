Неделя моды в Стокгольме возвращается

Закрытая по экологическим соображениям в прошлом году шведская Неделя возобновляет показы в онлайн-формате.

В Шведском модном совете сообщили о намерении возобновить Неделю моды в Стокгольме. Уже 26-28 августа 2020 года пройдут показы коллекций сезона весна-лето 2021. Правда, в онлайн-формате. Неделя переедет на цифровую платформа, где, кроме показов, пользователям будут доступны виртуальные шоурумы дизайнеров, интервью с профессионалами модной индустрии и интерактив с покупателями.