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Артем Кузелев

Неделя моды в Стокгольме возвращается

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  • 11 Июня 202013:38

Закрытая по экологическим соображениям в прошлом году шведская Неделя возобновляет показы в онлайн-формате.

В Шведском модном совете сообщили о намерении возобновить Неделю моды в Стокгольме. Уже 26-28 августа 2020 года пройдут показы коллекций сезона весна-лето 2021. Правда, в онлайн-формате. Неделя переедет на цифровую платформа, где, кроме показов, пользователям будут доступны виртуальные шоурумы дизайнеров, интервью с профессионалами модной индустрии и интерактив с покупателями.

 
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