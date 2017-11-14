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Артем Кузелев

Неделя моды в Токио: Akiko Aoki. Весна-лето, 2018

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  • 14 Ноября 201713:03
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Весна-лето 2018

Новая коллекция Акико Аоки оказалось женственной, сексуальной, резкой и очень модной.

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  • Akiko Aoki. Весна-лето, 2018

Молодой японский дизайнер Акико Аоки, как и многие ее коллеги, работает с уличной модой. На прошедшей Недели моды в Токио девушка представила образы полные женственности, сексуальности и правильной резкости. При этом Аоки знает токийский стритстайл изнутри, поэтому ее модели смотрятся актуально и очень модно. Платья из новой коллекции настолько изменили свою форму, что напоминают некие гибриды дождевиков и нижнего белья. Смотрится этот крепкий и яркий микс очень классно. Динамики образам добавляют асимметрия и заигрывание с деконструктивизмом.

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