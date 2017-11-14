Неделя моды в Токио: Dressedundressed. Весна-лето, 2018

Свою весенне-летнюю коллекцию Эмико Сато и Такеши Китазава основали на элементах нижнего белья.
Новая коллекция марки Dressedundressed получилась очень сексуальной, благодаря смешению уличной моды и бельевого стиля. Этот микс идей дизайнеры использовали при создании как женской, так и мужской одежды, поэтому коллекция получилась гендерно размытой. Эмико Сато и Такеши Китазава не прямо говорят об андрогинности, кожаное белье, кружево и прозрачные ткани здесь представлены в полной мере. Контраст бельевой составляющей составили детали стритстайла: костюмы, негабаритные джинсы, куртки-бомберы, мини-шорты и брюки из органзы.
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