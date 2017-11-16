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Неделя моды в Токио (30)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Токио: Elza Winkler. Весна-лето, 2018

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  • 16 Ноября 201711:43
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Весна-лето 2018

Эиичиро Накаи представил коллекцию будущего сезона, основанную на традиционной элегантности и утонченной женственности.

Известный сотрудничеством с Yohji Yamamoto и Alexander McQueen дизайнер неожиданно обратился к традиционным формам. Создававший раньше авангардные наряды, Эиичиро Накаи взял за основу новой коллекции женственность, утонченность и элегантность. Современная классика не обошлась без влияния городской культуры, однако блейзеры, плетеные плащи с объемными, структурированными воротниками и нежные шифоновые платья пастельных оттенков все же напомнили о традиционной моде. В целом же, коллекция получилась довольно изящной и изысканной, без тени ретроградства.

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