Неделя моды в Токио: Elza Winkler. Весна-лето, 2018

Эиичиро Накаи представил коллекцию будущего сезона, основанную на традиционной элегантности и утонченной женственности.

Известный сотрудничеством с Yohji Yamamoto и Alexander McQueen дизайнер неожиданно обратился к традиционным формам. Создававший раньше авангардные наряды, Эиичиро Накаи взял за основу новой коллекции женственность, утонченность и элегантность. Современная классика не обошлась без влияния городской культуры, однако блейзеры, плетеные плащи с объемными, структурированными воротниками и нежные шифоновые платья пастельных оттенков все же напомнили о традиционной моде. В целом же, коллекция получилась довольно изящной и изысканной, без тени ретроградства.