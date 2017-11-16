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Артем Кузелев

Неделя моды в Токио: Enhance. Весна-лето, 2018

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  • 16 Ноября 201712:21
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Весна-лето 2018

В новой коллекции Масакудзу Такегучи обращается к теме рок-н-ролла, однако выбирает его классную и отполированную сторону.

Шоу Масакудзу Такегучи на прошедшей недавно Tokyo Fashion Week имело характер рок-концерта и состоялось в соответствующей атмосфере. Однако дизайнер бренда Enhance выбрал не привычную, бунтарскую составляющую рока, а его гламурную, стильную и отполированную сторону. В нуарной обстановке на подиум вышли модели в расслабленных образах, чья текучесть подчеркивалась свободными складками и объемами, а также длинной бахромой.

Основу весенне-летней коллекции Такегучи составили майки, юбки, брюки и шорты. Среди моделей можно встретить джинсы, живописно забрызганные белой краской, свитера с длинными рукавами и асимметричные платья. Получилась вполне актуальная коллекция в духе стрит-фэшн.

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