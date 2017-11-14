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Артем Кузелев

Неделя моды в Токио: G.V.G.V. Весна-лето, 2018

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  • 14 Ноября 201714:12
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Весна-лето 2018

Дизайнер известный под псевдонимом Mug представил в Токио мужские и женские образы, декорированные морской полоской, горохом и оборками.

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  • G.V.G.V. Весна-лето, 2018

После перерыва в несколько сезонов креативный директор марки G.V.G.V. вернулся в Токио, где представил новую коллекцию. Весенне-летние образы были вдохновлены морской тематикой и украшены характерной, но гипертрофированной полоской. Модели, декорированные воланами, оборками и крупной шнуровкой, также были покрыты крупным горошком и изысканными цветочными принтами. В целом одежда от дизайнера Mug смотрится небрежно и немного ностальгично, хоть и оригинально.

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