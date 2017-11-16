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Артем Кузелев

Неделя моды в Токио: Keisukeyoshida. Весна-лето, 2018

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  • 16 Ноября 201711:34
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Весна-лето 2018

Кейсуке Йосида представила в Токио коллекцию, вдохновленную семидесятыми и сексуальной революцией той поры.

Кейсуке Йосида представила на Неделе моды в Токио собственный взгляд на легендарную эпоху семидесятых. Дизайнер сделала акцент на тканях с мелким цветочным принтом и полосатых спортивных костюмах. Отдельного внимания заслуживает внимание Йосида к сексуальной революции эпохи хиппи. Модельер в коллекции много использует разрезы, помещая их буквально на все предметы: от комбинезонов до платьев.

Обнажая тело, Кейсуке все же показывает и другую, консервативную сторону моды той поры. Хорошим примером может послужить монохромный образ из блузы и юбки-карандаш.

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