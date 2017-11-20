Неделя моды в Токио: Mikio Sakabe. Весна-лето, 2018

Дизайнерский дуэт супругов Сакабе представил свое видение формального костюма через гипертрофированные пропорции.

Марка Mikio Sakabe уже давно зарекомендовала себя как один из самых авангардных брендов Японии. При этом дизайнерам удается из сезона в сезон удерживать внимание и сохранять любовь клиентов. Весенне-летняя коллекция супругов Сакабе – это исследование на тему формального костюма и власти, которую он может дать. Дизайнеры деконструируют одежду и собирают из разрозненных кусков нечто новое. Сакабе используют гипертрофированные объемы, которые дополняют контрастными тонкими талиями. Платья с V-образными вырезами, оборванные блузы, рубашки и прямые юбки – основа образного ряда новой коллекции. В качестве декора в некоторых моделях использован красивый цветочный принт и трехмерные сердца и звезды.