Неделя моды в Токио: Toga. Весна-лето, 2018

Дизайнер Ясуко Фурута использовала текстурные материалы, деконструированный крой и кроссгендерные детали.

Благодаря поддержке программы Amazon Fashion дизайнер Ясуко Фурута смогла вернуться на Неделю моды в Токио после 12 лет перерыва. Показ оказался юбилейным и был посвящен 20-летию марки Toga. В представленной коллекции Фурута попыталась рассказать о двух десятках лет своей профессиональной деятельности. О новых образах дизайнер сказала, что это те вещи, которые она выбрала бы сама, будучи клиенткой бренда.

В своей весенне-летней коллекции дизайнер много размышляет над мужским костюмом и создает из привычных брюк и пиджака более женственные и актуальные модели. Фурута работает с разной длиной, порой меняя смысл традиционных вещей. Плиссировки и разрезы на юбках, платья на одно плечо, широкие штанины и высокие талии – все это стало не просто напоминаем об архивах дизайнера, но и вполне гармонично вписалось в видение будущего сезона.