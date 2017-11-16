Неделя моды в Токио: Yohei Ohno. Весна-лето, 2018

В весенне-летней коллекции Еэй Оно использует натуральный текстиль естественных оттенков в контрастном сочетании с высокотехнологичными и металлизированными тканями.

1 / 28 Yohei Ohno. Весна-лето, 2018























































Оно оставил Лондон ради родной Японии и представил здесь классную коллекцию весенне-летних образов. Дизайнер работает с актуальным уличным стилем, используя ностальгические элементы: винил, нейлон и сетку. При этом Оно не забывает о комфорте своих клиенток, поэтому в каждом образе присутствуют натуральные ткани: лен и хлопок. Что касается модельного ряда, то японский дизайнер особое внимание уделяет скульптурности образов, поэтому в его коллекции много контрастных объемов, гипертрофированных рукавов и шнуровок, создающих тонкие талии. Из всего многообразия палитры, Еэй Оно на этот раз выбрал нейтральные и натуральные оттенки, которые дополнил серебром и золотом.