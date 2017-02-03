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Артем Кузелев

Неделя мужской моды: Maison Margiela. Осень, 2017

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  • 03 Февраля 201711:27
Сюжеты: Martin Margiela, Осень-зима 2017-18, Неделя моды в Париже, John Galliano

Дизайнерская команда мужской линии Maison Margiela представила коллекцию, которая резко и положительно контрастирует с тем, что делает для марки Джон Гальяно.

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  • Maison Margiela. Осень, 2017

Мужская коллекция дома получилась по-парижски классной, по-шестидесятнически интеллектуальной и по-современному привлекательной. Команда дизайнеров вдохновлялась философской атмосферой кафе, полных сигаретного дыма, в котором можно разглядеть силуэты людей с книгами в руках. Все образы выглядят одновременно суперсложно и очень просто.

Основа коллекции – пальто (часто с классическим узором елочка), пиджаки в духе современной классики, рубашки жухлых цветов с отрубленными рукавами, асимметричные жилеты и укороченные брюки. В качестве декора – шнурки, контрастные вставки, необработанные края.

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