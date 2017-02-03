Неделя мужской моды: Maison Margiela. Осень, 2017

Дизайнерская команда мужской линии Maison Margiela представила коллекцию, которая резко и положительно контрастирует с тем, что делает для марки Джон Гальяно.

1 / 21 Maison Margiela. Осень, 2017









































Мужская коллекция дома получилась по-парижски классной, по-шестидесятнически интеллектуальной и по-современному привлекательной. Команда дизайнеров вдохновлялась философской атмосферой кафе, полных сигаретного дыма, в котором можно разглядеть силуэты людей с книгами в руках. Все образы выглядят одновременно суперсложно и очень просто.

Основа коллекции – пальто (часто с классическим узором елочка), пиджаки в духе современной классики, рубашки жухлых цветов с отрубленными рукавами, асимметричные жилеты и укороченные брюки. В качестве декора – шнурки, контрастные вставки, необработанные края.