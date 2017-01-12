Неделя мужской моды в Лондоне: Belstaff. Осень, 2017

Дельфина Нину представила свою дебютную коллекцию для Belstaff, которая оказалась сдвоенной.

1 / 23 Belstaff. Осень, 2017













































Новый креативный директор Belstaff Дельфина Нину вдохновлялась морской тематикой и представила коллекцию, заметно отличающуюся от всего, что было в марке ранее. Герои бренда заметно помолодели, а образы стали несколько изношенными, хотя инее потеряли выразительности. Кроме того, на камерной презентации можно было увидеть как мужские, так и женские образы.

Об источнике своего вдохновения Нину сказала, что была под впечатлением от традиционной куртки Belstaff, придуманной специально для королевского британского флота. Кроме того, новый дизайнер марки вспомнил о пиратских флагах, докерах и татуировках моряков. Видимо, поэтому обновленные силуэты стали более свободными и расслабленными, а главное – и мужские, и женские образы черпают свое начало в одном и том же.