Неделя мужской моды в Лондоне: Belstaff. Осень, 2018

В новой коллекции британская марка уделяет большое внимание тому, что делает лучше всего, – верхней одежде.

1 / 17 Belstaff. Осень, 2018

































Британская марка Belstaff представила в Лондоне небольшую коллекцию курток и пальто с легким винтажным ощущением. Традиционно в коллекцию вошли как мужские, так и женские модели из натуральной кожи. Здесь можно увидеть черный лак, темно-зеленую матовую кожу, медовую замшу и строгие оливковые шинели в военном духе. Кроме того, в честь своего 70-летия марка представила модели из фирменного вощеного хлопка Trialmaster, который когда-то сделал Belstaff знаменитыми на весь мир.

Также креативный директор бренда Дельфина Нину объявила, что продолжение коллекции можно будет увидеть через несколько дней во Флоренции. Марка представит на выставке Pitti Uomo свою линейку Origins, в которую вошла легкая верхняя одежда из нейлона и высокотехнологичных умных тканей.