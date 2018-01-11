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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Chalayan. Осень, 2018

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  • 11 Января 201811:39
Сюжеты: Hussein Chalayan, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2018-19

В мужской коллекции сезона осень-зима 2018/19 Хуссейн Чалаян рассказывает о волнующих его вопросах иммиграции и интеграции.

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  • Chalayan. Осень, 2018

«Мы должны беспокоиться об иммиграции и интеграции так же, как нас беспокоит Холокост; это одно и то же », – сказал Хусейн Чалян в интервью изданию WWD за кулисами своего показа. Отдельно дизайнер заметил, что вдохновлялся образами жителей отдаленных кварталов Парижа, где проживает рабочий класс и большинство иммигрантов. Чалаян представил коллекцию элегантной одежды, заметное влияние на которую оказал демократичный спортивный стиль. Кроме того, дизайнер уделил большое внимание функциональности одежды, поэтому многие модели коллекции могут превращаться в другие. Что касается  материалов, то в образах можно увидеть как жаккард фиолетового и красного оттенков, так и североафриканские ткани, украшенные принтами.

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