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Hussein Chalayan (21)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Chalayan. Осень, 2020

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  • 11 Января 202011:04
Сюжеты: Hussein Chalayan, Осень-зима 2020-21, Неделя моды в Лондоне

В качестве отправной точки для новой коллекции Хуссейн Чалаян выбрал движение человека в пространстве.

Отталкиваясь от этой идеи, Хуссейн Чалаян создал модели, основанные на многочисленных хитрых складках и драпировках. Эти элегантные и красиво движущиеся при ходьбе элементы дизайнер дополнил деталям, которые позаимствовал в культуре австралийских аборигенов. Так на вид простые формы – удлиненные и прямоугольные, заимствованные в милитари, получили новое прочтение.

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