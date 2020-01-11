Неделя мужской моды в Лондоне: Chalayan. Осень, 2020

В качестве отправной точки для новой коллекции Хуссейн Чалаян выбрал движение человека в пространстве.

Отталкиваясь от этой идеи, Хуссейн Чалаян создал модели, основанные на многочисленных хитрых складках и драпировках. Эти элегантные и красиво движущиеся при ходьбе элементы дизайнер дополнил деталям, которые позаимствовал в культуре австралийских аборигенов. Так на вид простые формы – удлиненные и прямоугольные, заимствованные в милитари, получили новое прочтение.