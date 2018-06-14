Неделя мужской моды в Лондоне: Chalayan. Весна, 2019

Хусейн Чалаян представил коллекцию, основанную на драпировках, складках, мягких краях и скульптурных изгибах.

Создавая весенне-летнюю коллекцию будущего года, Хусейн Чалаян размышлял над историей и мифологией разных культур и вдохновлялся темой великих завоеваний. Все это привело дизайнера к созданию образов современных философов и пророков, облаченных в медитативную одежду с драпировками, складками и мягкими краями. Структуру всей этой текучести придают скульптурные конструкции. Чалаян наполняет некоторые образы богемной атмосферой, используя асимметричный крой и технику пэчворк. Запеченный оранжевый и выцветший голубой поддерживают и усиливают это настроение, а вспышки яркого кобальта освежают и дают новой энергии.