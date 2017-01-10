Неделя мужской моды в Лондоне: Craig Green. Осень, 2017

Один из самых многообещающих молодых дизайнеров думал о море, создавая свою новую коллекцию.

1 / 32 Craig Green. Осень, 2017































































Новая коллекция Крейга Грина, действительно, основана на ассоциациях с морем, его опасности и страхе. Во многих моделях угадываются образы рыбаков, проводящих долгое время вдали от родного берега. Шляпы с опущенными полями, капюшоны, парки, многочисленные завязки и перетяжки – все это рассказывает нам об этой непростой профессии. Однако Крейг, конечно же, не создал коллекцию униформы, его образы идеально впишутся в городские улицы.

Отдельного внимания заслуживает декоративные элементы коллекции. Твидовые куртки и пальто дизайнер дважды опоясывает толстыми жгутами. За нужное настроение отвечает и приглушенная палитра в духе военно-морского флота: от темно-серого до мутного сиреневого и хаки. Некоторые модели расшиты узорами, о которых Грин рассказал, что они вдохновлены коврами традиционных ирландских пабов. Свободно свисающие панели и многослойность дают эффект прочной брони.