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Неделя моды в Лондоне (324)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Craig Green. Осень, 2017

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  • 10 Января 201713:11
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2017-18

Один из самых многообещающих молодых дизайнеров думал о море, создавая свою новую коллекцию.

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  • Craig Green. Осень, 2017

Новая коллекция Крейга Грина, действительно, основана на ассоциациях с морем, его опасности и страхе. Во многих моделях угадываются образы рыбаков, проводящих долгое время вдали от родного берега. Шляпы с опущенными полями, капюшоны, парки, многочисленные завязки и перетяжки – все это рассказывает нам об этой непростой профессии. Однако Крейг, конечно же, не создал коллекцию униформы, его образы идеально впишутся в городские улицы.

Отдельного внимания заслуживает декоративные элементы коллекции. Твидовые куртки и пальто дизайнер дважды опоясывает толстыми жгутами. За нужное настроение отвечает и приглушенная палитра в духе военно-морского флота: от темно-серого до мутного сиреневого и хаки. Некоторые модели расшиты узорами, о которых Грин рассказал, что они вдохновлены коврами традиционных ирландских пабов. Свободно свисающие панели и многослойность дают эффект прочной брони.

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