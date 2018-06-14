Неделя мужской моды в Лондоне: Iceberg. Весна, 2019

Лондонское шоу Iceberg запомнилось гаммой, вдохновленной энергетическими напитками, мультяшными полосками и отсылками на стиль клаберов 1990-х из приморского Римини.

Креативный директор марки Джеймс Лонг впервые представил коллекцию Iceberg за пределами Италии. Лондон – лишь первая остановка его большого путешествия, на карте которого также значатся Нью-Йорк и Токио. Лондонский показ приятно удивил тем, что коллекция оказалась сдвоенной, а также курсом на молодежную аудиторию. Дизайнер вдохновляется клубной культурой 1990-х годов, что особенно востребовано сегодня у британской публики, но не забывает об актуальном спорте и замешанном на нем стритстайле. Оживляют коллекцию мультяшные полоски и яркая цветовая гамма, вдохновленная палитрой энергетических напитков. В целом, и мужская, и женская части коллекции смотрятся современно и очень динамично.