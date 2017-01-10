Неделя мужской моды в Лондоне: J.W. Anderson. Осень, 2017

Вероятно, создавая эту коллекцию, Джонатан Андерсон вооружился клубками шерсти, спицами и крючками и заперся на зиму дома.

1 / 39 J.W. Anderson. Осень, 2017













































































Андерсон, действительно, представил коллекцию, основанную на использовании трикотажа крупной вязки и домотканых материалов. Порой эти образы напоминают о семидесятых годах прошлого века, когда течение хиппи привнесло в повседневную моду вязание крючком, пэчворк, бахрому, удлиненные рукава и шарфы с шалями. Однако эти ретроассоциации у Джонатана выглядят вполне современно. Используя многослойность, шерстяные пальто и кожаные куртки, дизайнер приводит все к гармонии.

Еще одна важная составляющая новой коллекции Андерсона – исторические ассоциации. Дизайнер работает с принтами в виде старинных мозаик и витражей, использует силуэты и пропорции Средневековья, интерпретирует ремесла. Это по-прежнему современная уличная мода, но сам Андерсон говорит, что придал ей настроение рыцарства и язычества.