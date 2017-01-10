Неделя мужской моды в Лондоне: KTZ. Осень, 2017

По традиции одним из самых ожидаемых событий лондонской Недели стал показ новой коллекции Марьяна Пежоски.

1 / 39 KTZ. Осень, 2017













































































Новые образы KTZ как всегда основаны на широком спектре ссылок и ассоциаций. Здесь ясно звучат темы духовности, сексуальных субкультур, мотокросса, древнегреческого солдатского обмундирования и шотландских килтов. Может показаться, что Пежоски запутался в этом ворохе элементов, однако этот дизайнер обладает поистине гениальной фантазией. Из столь противоречивых нагромождений он извлекает общее и приводит все к гармонии.

Главным объединяющим фактором коллекции стала шнуровка. Она присутствует и на обуви, и на корсетах, и в качестве декора. Сам Марьян говорит, что тугая шнуровка – это мотив давления современной жизни. Затягивая объемные модели, дизайнер обращает наше внимание на социальные проблемы. Что касается палитры, то Пежоски остается верным себе и использует традиционные черный, белый и хаки, создавая из них контрастные сочетания.