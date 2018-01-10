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Неделя моды в Лондоне (358)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Oliver Spencer. Осень, 2018

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  • 10 Января 201814:23
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2018-19

Модный марафон стартовал в минувшую субботу мужской Неделей в Лондоне. Одним из первых свою осенне-зимнюю коллекцию здесь представил Оливер Спенсер.

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  • Oliver Spencer. Осень, 2018

Для осенне-зимнего сезона британский дизайнер выбрал натуральные ткани и утонченные облегающие силуэты, которые идеально подходят как женщинам, так и мужчинам. В основе большинства образов Спенсера бархат, вельвет и тонкая шерсть, из которых он создал модели, вдохновленные униформой рабочих. Кроме того, в коллекции заметно влияние ранних 1970-х и сценических образов Брайана Ферри той поры. Это придает моделям расслабленности и рок-н-ролльной непосредственности. Укороченные брюки, водолазки во флотском стиле, костюмы и шерстяные жакеты дизайнер дополнил накладными карманами, а бомберы из мягкой кожи – меховыми капюшонами.

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