Неделя мужской моды в Лондоне: Oliver Spencer. Осень, 2018

Модный марафон стартовал в минувшую субботу мужской Неделей в Лондоне. Одним из первых свою осенне-зимнюю коллекцию здесь представил Оливер Спенсер.

1 / 31 Oliver Spencer. Осень, 2018





























































Для осенне-зимнего сезона британский дизайнер выбрал натуральные ткани и утонченные облегающие силуэты, которые идеально подходят как женщинам, так и мужчинам. В основе большинства образов Спенсера бархат, вельвет и тонкая шерсть, из которых он создал модели, вдохновленные униформой рабочих. Кроме того, в коллекции заметно влияние ранних 1970-х и сценических образов Брайана Ферри той поры. Это придает моделям расслабленности и рок-н-ролльной непосредственности. Укороченные брюки, водолазки во флотском стиле, костюмы и шерстяные жакеты дизайнер дополнил накладными карманами, а бомберы из мягкой кожи – меховыми капюшонами.