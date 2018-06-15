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Неделя моды в Лондоне (375)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Oliver Spencer. Весна, 2019

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  • 15 Июня 201819:18
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2019

В новой коллекции Оливер Спенсер делает ставку на внешнюю простоту и смысл, скрытый глубоко внутри.

Британец Оливер Спенсер поддерживает тренд на экологичный подход в моде и работает с более чистыми и безопасными тканями и производствами. Дизайнер намеренно делает модельный ряд весенне-летней коллекции лаконичным и даже простым, но вкладывает в саму одежду более глубокие смыслы. Отчасти Спенсер обращается за вдохновением к культуре хиппи с ее естественной палитрой, беззаботным духом, непринужденными силуэтами и натуральными тканями типа органического хлопка. В целом, образы смотрятся довольно расслабленно, а некоторые напоминают об уютных пижамах и гардеробе для отдыха.

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