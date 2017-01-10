Неделя мужской моды в Лондоне: Topman Design. Осень, 2017

Британский бренд представил эклектичную коллекцию, основанную на смешении классики, панка и рейва.

1 / 42 Topman Design. Осень, 2017



















































































В то время, как мужская мода не может насытиться пестрыми цветами и яркими принтами, Topman Design представили одежду из практичных тканей приглушенных, почти меланхоличных оттенков. Впрочем, ассоциациям с психоделией рейва 1990-х здесь тоже нашлось место. Силуэты новой коллекции кажутся ультрагромоздкими: широкие штаны и объемные верх или же велосипедные шорты в сочетании со свободными куртками с отцовского плеча. За классическую составляющую отвечают добротная шерсть и традиционные полоска и клетка негабаритных пальто. В сочетании с высокотехнологичными кроссовками и блестящим трикотажем это смотрится очень классно.

В целом, эти образы выглядят довольно по-хулигански, особенно когда речь заходит о свитерах из мохера, украшенных большим количеством серебряных колец. Все это смешивается в ядерный и оптимистичный микс панка и рейва. Отсюда рождается особенный дух молодости. Видимо, за создание этого же эффекта отвечало участие в показе сына фронтмена группы Oasis Лайама Галлахера. Леннон Галлахер недавно подписал свой первый крупный модельный контракт, сразив агентство своей внешностью, унаследованной от отца.