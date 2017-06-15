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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Topman Design. Весна, 2018

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  • 15 Июня 201716:46
Сюжеты: Topman, Весна-лето 2018

Модный марафон сезона весна-лето 2018 официально был открыт на прошлой неделе презентацией мужской коллекции марки Topman.

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  • Topman Design. Весна, 2018

Главными героями будущей весны для бриатснкого бренда стали так называемые современные романтики. Их образы очень точны и во многом кинематографичны: как признаются дизайнеры Topman, создавая коллекцию, они вдохновлялись работами Ника Оффорда, Макса Уоллиса, Бена Каллена Уильямса и других кинематографистов. Все это смешение должно было стать основой феномена «новой британской мужественности», что в итоге у бренда и получилось.

Одна из самых лучших черт и составляющих стиля Topman – это нежелание воспринимать себя и своих клиентов слишком всерьез. Элемент игры традиционно присутствует в любой коллекции бренда, что не может не располагать к себе. На этот раз внимание привлекают визуальные эффекты, использованные в моделях: от поп-принтов или ухода в монохром до асимметричных брюк и объемов. Все вместе напоминает о музыкальной новой волне, творчестве ранних Duran Duran и стиле денди 1980-1990-х.

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