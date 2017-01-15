Неделя мужской моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Осень, 2017

Еще одну сдвоенную коллекцию можно было увидеть на шоу Дамы Вивьен Вествуд.

1 / 59 Vivienne Westwood. Осень, 2017





















































































































Показ своей новой коллекции Вивьен провела в большом лондонском спортзале. Собравшиеся здесь гости смогли увидеть образы, вдохновленные привычной для дизайнера идеей о защите климата, а также стремлением человеческой природы к унисексу. Вернее, это даже не унисекс, а некая эпоха постгендера, ожидающая человечество после глобальной экологической катастрофы, когда главным станет лишь выживание.

Вествуд использует в новой коллекции привычные для себя техники: пэчворк и деструкцию. Модельер препарирует само понятие одежды, смешивает из разрозненных элементов ядреный микс, а затем из этой смеси создает нечто новое. Порой получившиеся вещи похожи на привычную для нас одежду, порой это просто собранные в единое кусочки ткани. Впрочем, герои королевы панка всегда на высоте: достаточно украсить себя бумажной короной, пузырчатой пленкой или использованными упаковками от противозачаточных таблеток! Не обошлось, конечно, без политических лозунгов.