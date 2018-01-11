Неделя мужской моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Осень, 2018

Как и обещала, в этот раз Вивьен Вествуд представила свою новую коллекцию в непривычном формате.

Отказавшись от привычного модного расписания, британский дизайнер представила лукбук осенне-зимней коллекции, а также фильм «Не убивай». По традиции Вивьен Вествуд обратилась к аудитории с горячей речью о необходимости непрерывной борьбы с изменением климата, а также экологическими и социальными проблемами. Вествуд привлекла к работе над лукбуком и роликом группу очень разных моделей, что для дизайнера вполне привычно. Однако призывая к борьбе, дама Вивьен ходит по очень тонкой грани, и вот уже одна из моделей заявляет: «Если бы я собиралась на войну, я бы определенно хотела делать это вместе с Вивьен». Впрочем, скандальность и эпатаж – это то, что сопровождает дизайнера всю карьеру.

1 / 30 Vivienne Westwood. Осень, 2018



























































Что касается самой коллекции, то она включает узкие брюки, костюмы в военном стиле из необработанной овечьей шерсти, отделанные кружевами. Пуговицы на женских пальто Вествуд перешивает на мужскую сторону, придавая моделям большей воинственности. При этом дизайнер говорит об экономичности одежды в стиле унисекс, которой можно обмениваться, а не покупать все новую и новую, поощряя индустрию к перепроизводству. Наряду с самой коллекцией, команда Vivienne Westwood начинает широкую кампанию в социальных сетях, а также выпускает брошюры и плакаты. Кроме того, в конце января на кинофестивале в Сандэнсе состоится премьера полнометражного документального фильма Westwood: Punk, Icon, Activist.