Неделя мужской моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Весна, 2018

Показ коллекции, вдохновленной темой конца света, оказался слишком ярким и жизнерадостным.

1 / 70 Vivienne Westwood. Весна, 2018











































































































































Весеннее шоу Вивьен Вествуд, действительно, превратилось в цирковое представление, вдохновленное размышлениями об апокалипсисе. Модели на подиуме напоминали людей, выживших после конца света и лишившиеся всего, поэтому и прикрывающие наготу первым что попало под руку. Вествуд в очередной раз напоминает, что человечество ждет печальный конец, если мы не одумаемся и начнем относиться к планете бережно.

Однако если экологический активизм – то, что уже давно стало визитной карточкой дефиле дамы Вивьен, на этот раз нас ждал сюрприз. Дизайнер вместе со своим мужем и соратником Андреасом Кронталером обратилась к общественности с призывом ограничить потребление абсолютно всего, а главное – сократить количество покупок.

За политическим манифестом было легко не разглядеть важного – самой коллекции. Весенний сезон будущего года Вествуд традиционно видит гендерно нейтральным. Что очень удобно у условиях постапокалипсиса. Образы, в которых нашлось место и панку, и рейву, и некоторым традиционным ценностям, одинаково подходят и мужчинам, и женщинам. Основным материалом стал трикотаж, на фоне которого особенно заметно смотрятся белое кружево и декор в виде японских иероглифов.