Неделя мужской моды в Лондоне: Wales Bonner. Осень, 2020

Грейс Уэльс Боннер представила сдвоенную коллекцию, в основе которой оказалась лондонская моды семидесятых и универсальный милитари.

Осенне-зимняя коллекция Боннер получилась, хоть и компактной, но очень интересной. Дизайнер работала с модой лондонской молодежи 1970-х годов, при этом оживила ее яркими элементами эмигрантской культуры – стилем той поры выходцев из Ямайки, Барбадоса и Гренадины. Однако Боннер помнит не только о своих корнях, но и о том, что создает одежду для современных людей. Поэтому в коллекции абсолютно четко видны ручные технологии мастеров с Севил-Роу, а также респектабельные ткани и детали универсального милитари.