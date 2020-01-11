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Неделя моды в Лондоне (410)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Wales Bonner. Осень, 2020

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  • 11 Января 202011:07
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2020-21

Грейс Уэльс Боннер представила сдвоенную коллекцию, в основе которой оказалась лондонская моды семидесятых и универсальный милитари.

Осенне-зимняя коллекция Боннер получилась, хоть и компактной, но очень интересной. Дизайнер работала с модой лондонской молодежи 1970-х годов, при этом оживила ее яркими элементами эмигрантской культуры – стилем той поры выходцев из Ямайки, Барбадоса и Гренадины. Однако Боннер помнит не только о своих корнях, но и о том, что создает одежду для современных людей. Поэтому в коллекции абсолютно четко видны ручные технологии мастеров с Севил-Роу, а также респектабельные ткани и детали универсального милитари.

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