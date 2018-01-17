Неделя мужской моды в Милане: Diesel Black Gold. Осень, 2018

Андреас Мельбостад представил в Милане смешанную стритстайл-коллекцию, вдохновленную фольклорными мотивами.

Для осенне-зимнего сезона креативный директор одной из самых интересных стритстайл-марок предложил отличную идею обновления. На этот раз в фирменном стиле Diesel Black Gold можно без труда заметить племенные и фольклорные акценты, а также богемные элементы и более расслабленные силуэты.

Мужская половина коллекции включает прямые узкие брюки, которые модели на подиуме носили с полосатыми туниками и мексиканскими свитерами баха с боковыми прорезями. Также Андреас Мельбостад предложил парням богатый выбор верхней одежды: куртки индейцев навахо со вставками из жаккарда, великолепные монгольские шубы и кожаные байкерские куртки, украшенные металлическими и каменными бусами. Цветовая палитра – теплая, приближенная к естественным оттенкам: коричневые, бежевые и кремовые тона.

Для девушек дизайнер разработал линию расшитых платьев, явно вдохновленных традиционными костюмами румынских крестьян. Плиссированные мини-юбки в сочетании с жаккардовыми свитерами вызывают ассоциации культурой китайских и вьетнамских хмонгов. Однако Мельбостад смягчен грубые линии квадратных и негабаритных курток, делая их более женственными. Джинсы украшаются бисером, а для платьев-туник используется тонкая замша.