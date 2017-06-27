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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Diesel Black Gold. Весна, 2018

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  • 27 Июня 201710:28
Сюжеты: Diesel, Весна-лето 2018, Неделя моды в Милане

В новой мужской коллекции Андреаса Мельбостада заметно влияние гранжа, стиля 1990-х годов, спортивной темы и современных технологий.

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  • Diesel Black Gold. Весна, 2018

«Мне хотелось, чтобы на этот раз подиум был похож на настоящую улицу, широкую и длинную. Так мне хотелось показать, как разные люди смешивают разные стили и традиции», – рассказал за кулисами показа Андреас Мельбостад. Создавая новую коллекцию, дизайнер вдохновлялся модой 1990-х годов и особенно гранжем. В новых образах отчетливо заметно влияние современных технологий и альтернативных видов спорта, которые не так давно стали популярными.

Такое смешение оказалось одинаково хорошим приемом и для мужских, и для женских образов. Первое объединенное шоу Diesel Black Gold стало идеальной иллюстрацией равноправия и тренда на молодость и молодежные культуры. Длинные плащи и платья, большие объемы и складки, развивающиеся ткани смотрятся очень динамично, особенно при движении моделей. Креативный директор линии обратился к высокотехнологичным материалам, которые гармонично объединил с полосатым трикотажем и хлопком.

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