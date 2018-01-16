Вход
ADV
Интересно
Dsquared (56)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Dsquared2. Осень, 2018

  • 239
  • 0
  • 16 Января 201811:30
Сюжеты: Dsquared, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Братья Дин и Дэн Кейтены переработали эстетику Дикого Запада на современный городской лад и пропустили ее через призму гламура и гедонизма.

Показ осенне-зимней коллекции Dsquared2 в Милане превратился в нечто среднее между американским родео-шоу и гламурной вечеринкой в духе итало-диско. Кейтены используют один из самых любимых своих источников вдохновения – образы Дикого Запада – и перерабатывают их через несколько влияний. На этот раз ковбойские рубашки у дизайнеров получились более романтичными, с цветочными акцентами, вышивками, вставками из шелка и шкуры пони.

Одна из заметных достопримечательностей коллекции – фирменные пятидюймовые джинсы, которые на этот раз представлены в различных вариантах выстиранности и дамажа. К ним в компанию Дин и Дэн предлагают брюки из кожи, украшенные бахромой, и брюки-галифе, которые, впрочем, в некоторых образах смотрелись не очень выигрышно. Для девушек дизайнеры разработали платья бэби-долл в сельском стиле, так что получились классические ковбойские пары.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru