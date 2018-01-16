Неделя мужской моды в Милане: Dsquared2. Осень, 2018

Братья Дин и Дэн Кейтены переработали эстетику Дикого Запада на современный городской лад и пропустили ее через призму гламура и гедонизма.

Показ осенне-зимней коллекции Dsquared2 в Милане превратился в нечто среднее между американским родео-шоу и гламурной вечеринкой в духе итало-диско. Кейтены используют один из самых любимых своих источников вдохновения – образы Дикого Запада – и перерабатывают их через несколько влияний. На этот раз ковбойские рубашки у дизайнеров получились более романтичными, с цветочными акцентами, вышивками, вставками из шелка и шкуры пони.

Одна из заметных достопримечательностей коллекции – фирменные пятидюймовые джинсы, которые на этот раз представлены в различных вариантах выстиранности и дамажа. К ним в компанию Дин и Дэн предлагают брюки из кожи, украшенные бахромой, и брюки-галифе, которые, впрочем, в некоторых образах смотрелись не очень выигрышно. Для девушек дизайнеры разработали платья бэби-долл в сельском стиле, так что получились классические ковбойские пары.