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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Dsquared2. Осень, 2019

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  • 17 Января 201920:20
Сюжеты: Dsquared, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

Дин и Дэн Кейтены в очередной раз говорят, что их одежда — это вечеринки, танцы и веселье.

В поисках оригинального формата для нового шоу, братья Кейтены едва не провалили все шоу. Дин и Дэн действовали логично: транслируя гедонистическую философию своего бренда, дизайнеры решили провести показ новой коллекции в виде концерта. Расчет был и на волшебную силу Instagram и других соцсетей, предполагалось, что многие гости будут устраивать трансляции с мероприятия, а также публиковать многочисленные сторис. В итоге стоять на ногах у подиума понравилось не всем, и несколько редакторов модных изданий все же покинули шоу задолго до его окончания. Те, кто остался, стали свидетелями дефиле, в котором братья соединили рок-эстетику, феерию диско и поп-музыку.

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