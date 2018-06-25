Неделя мужской моды в Милане: Dsquared2. Весна, 2019

Братья Кейтены обратились за вдохновением к своему любимому милитари, но сбалансировали его неожиданными элементами бельевого стиля.

Про Дина и Дэна Кейтенов говорят, что только они на Неделе моды в Милане знают, как веселиться по-настоящему. На их показах традиционно царит самая радостная атмосфера, которая идеально дополняет сами коллекции. Весенне-летний показ будущего года не стал исключением. Особенно гости шоу отметили контрастное сочетание современного милитари, уместного на городских улицах, и бельевого стиля с его кружевами и корсетами. Решение дублировалось и в женских, и в мужских моделях, что придавало пикантности происходящему.