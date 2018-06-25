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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Dsquared2. Весна, 2019

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  • 25 Июня 201810:11
Сюжеты: Dsquared, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

Братья Кейтены обратились за вдохновением к своему любимому милитари, но сбалансировали его неожиданными элементами бельевого стиля.

Про Дина и Дэна Кейтенов говорят, что только они на Неделе моды в Милане знают, как веселиться по-настоящему. На их показах традиционно царит самая радостная атмосфера, которая идеально дополняет сами коллекции. Весенне-летний показ будущего года не стал исключением. Особенно гости шоу отметили контрастное сочетание современного милитари, уместного на городских улицах, и бельевого стиля с его кружевами и корсетами. Решение дублировалось и в женских, и в мужских моделях, что придавало пикантности происходящему.

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