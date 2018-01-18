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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2018

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  • 18 Января 201811:28
Сюжеты: Armani, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Джорджио Армани представил в Милане традиционно масштабную коллекцию, вдохновленную на этот раз уличной модой.

Имя Армани обычно ассоциируется с классикой и гламуром, однако на этот раз итальянский дизайнер превзошел ожидания публики. Работая над новой мужской коллекцией, Джорджио вдохновлялся уличной модой. Поэтому осенне-зимние образы этого года получились такими мягкими и утонченными. Впрочем, модельер не забывает о развитии марки и использует современные ткани, а также элементы спецодежды и бандажа. Похоже, Армани надоело быть сдержанным.

Костюмные пиджаки у дизайнера в этот раз получили узкие плечи и укороченные рукава, а брюки – дополнительный объем сверху и манжеты снизу. Из использованных материалов особенно элегантно смотрятся синий бархат и тонкая серая шерсть. Верхняя одежда, напротив, получилась объемной и складчатой, поэтому смотрится особенно роскошно. Некоторые модели отделаны меховыми манжетами, а три модели пальто и вовсе выполнены из фактурной овчины. Также дизайнер представил несколько моделей в традиционном милитари, смягченном влиянием бохо.

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